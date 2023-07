Sébastien BROCARD

Au delà de la fonction architecte SI (Logiciel), c'est avant tout une vision innovante qui fera la différence.



Autodidacte et passionné avec une expérience de plus de 15 ans dans l'analyse de solutions métier et applicatif, j'ai toujours été moteur de compétence dans la R&D innovante.



Les entreprissent sont aujourd’hui en constante évolution, l'informatique en mutation...



Dans un projet personnel de changement de région (département de l'Ardèche), pourquoi pas apporter cette vision innovante dans une entreprise à taille humaine !



Architecte SI & Applications sur mesure



Vous avez besoin d'une application spécifique qui n'existe pas sur le marché ?

Vous avez besoin d'une spécificité sur une de nos applications existantes ?



Elle nécessite un développement personnalisé, mais ne doit pas engloutir vos budgets de l'année?

Logiciels-Faciles vous propose de développer votre application sur mesure pour un prix vraiment hors concurrence.



Logiciels-Faciles vous propose une solution parfaitement adaptée, évolutive et fiable.



Pour ces développements personnalisés, Logiciels-Faciles a toutes les compétences pour gérer le projet de A à Z. Depuis le cahier des charges jusqu'à la phase de testing et de mise en place de l'application.





Les avantages d'un logiciel sur mesure



Facile à utiliser

Une prise en main simplifiée, même dans les cas de systèmes complexes, notamment par la mise en œuvre d'interfaces très intuitives et disposant de multiples fonctions d'aide.



Parfaitement adapté

La garantie quant aux caractéristiques et fonctionnalités du produit fini. Chaque projet est basé sur un cahier des charges précis, le produit fini sera strictement conforme à vos exigences.



Vous ne changez pas vos habitudes

Il permet de préserver vos habitudes et méthodes de travail. Ce n'est plus à vous de vous former, mais au programme à s'adapter à votre vision des choses. De plus, le fait de garder ses repères réduit considérablement la prise en main du logiciel.





Le logiciel reste évolutif



Les possibilités d'évolution sont quasiment sans limites. De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sans aucune difficulté et votre logiciel sur mesure évolue constamment selon vos besoins.



FileMaker est un puissant logiciel de base de données pour iPad, iPhone, Windows, Mac et le Web.



Ce choix nous permet d'être très réactifs et de vous proposer des solutions fiables et efficaces !



Mes compétences :

Filemaker pro

FileMaker Pro Server

R&D

Architecture SI

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

User interface design

Architecture logicielle

POC / Choix d'outils

Ingéniosité - Innovation