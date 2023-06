Sébastien CAMPEGGIA

Cadre Technicien Programmeur



Création des Analyse Fonctionnelles

Gestion de programmation selon les CCTP Client

Programmation et Mise en Service Automatisme ( Marque Schneider TAC Xenta , StruxureWare , Distech Controls , Trend )

Mise en compatibilité avec des produits tiers suivant protocoles de communication ( Automate - Produit tiers )

Intégration des I.H.M ( Interfaces Hommes Machines ) sur des réseaux automatismes existants

Produits protocoles LON, BACNET , MODBUS , Ethernet , 3G/4G , Web ,

Création des Imageries de Supervision GTC/GTB sur Ordinateur

Création des DOE finaux

Formation Client sur les Systèmes de Gestion GTC/GTB



Domaine d'activité : Automatisme CVC et "domotique"

Industrie ( INSERM - Cité de la Musique Romans - Prison Bourg en Bresse - ... )

Hôpitaux ( Lyon SUD - Pont St Esprit - Givors - EHPAD - Maison de retraite - ... )

Laboratoires ( P4 à Gerland - INSERM - ... )

Ecoles ( GS Fontaine/Saône - GS Divonne les Bains - GS St Genis de Pouilly - ... )

Divers ( automatisme Eclairage / Stores / portail / etc ... )



Déplacement dans toute la France coté EST

( Paris - Monbéliard- Auxerre - Rhône Alpes - Narbonne - Marseille - Nice - Cannes )



Mes compétences :

Automates programmables

Régulation industielle

Chauffage

Électricité industrielle

Climatisation industrielle

Microsoft Excel

Modbus

Microsoft Word

GTC - GTB

Lonworks

TCP/IP

Bacnet

Automatisme