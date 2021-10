Sébastien CANTARELLA

Fort d'une expérience de plus de 20 ans en tant que commercial, j'ai aussi animé et gérer des équipes dans des concessions automobiles.

mes objectifs sont clairs et précis, faire évoluer le secteur que l'on me confie en m'appuyant sur les tactiques et directives de l'entreprise dans laquelle je travaille mais aussi en proposant des plans d'actions, en me tenant informé des évolutions de marché afin de toujours être en tête de la course ...

Partage, échange et prise de décision sont mes maîtres mots.



Mes compétences :

Sens de l'écoute

Dynamique

Automobiles

Financement

Management