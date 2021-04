Sebastien CHOQUET

Depuis toujours, linformatique suscite pour moi un grand et vif intérêt.

Ainsi, régulièrement je me documente en la matière (par le biais de vidéos et magazines spécialisés entre autres), dans le souci de découvrir et dapprendre, mais aussi de suivre lévolution constante de ce vaste et passionnant domaine. De cette manière, pour mon entourage comme à titre personnel et progressivement dans la mesure de mes capacités, jai eu plaisir à mettre en application diverses pratiques acquises en autodidacte.

Travailler dans linformatique a toujours été personnellement un objectif premier, aussi pour pouvoir saisir une opportunité dans ce milieu et concrétiser mon projet, jai suivi une formation de 9 mois pour acquérir le niveau de Technicien Supérieur Système et Réseau. Jai pu effectuer une période dapplication en entreprise de 7 semaines dans une société Informatique à Villefranche de Rouergue. Cette expérience professionnelle où jai utilisé mes compétences m a conforté et grandement enthousiasmé pour exercer ce métier.