Sébastien COLZATO

Bonjour,



Je suis web marketeur, créateur de site web, copywriter et fondateur de l'agence digitale Target Web Marketing



Spécialiste, du web marketing, c'est à dire,

l'art de vendre sur internet sans vendre.



Processus indispensable :



- la recherche de visiteurs ultra ciblés

- la transformation de ces visiteurs en prospects

- la transformation de ces prospects en clients

- et pour finir de ces clients, en clients fidèles ( en fan)



En texte sur page web ou en texte par email

en vidéo de vente ou en vidéo de lancement



L'art de vendre ne s'improvise pas.



Si vous souhaitez vendre un produit ou un service sur internet

il y a un SEUL point sur lequel vous devez travailler, c'est

la capacité à faire passer les visiteurs à l'action.



Si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez loin derrière les autres

à vous demander pourquoi vous ne vendez pas.



Vous vous demandez si ce n'est pas la faute des autres ou du produit.

Vous restez noyé dans la masse et vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez



Pourtant vous savez que vous avez un super produit ou un super service

qui est vraiment utile pour les gens mais ils restent sourd à votre message

et nachète pas.



Ceux qui vendent le plus, ne sont malheureusement pas ceux qui ont

le meilleur produit ou service, MAIS ceux qui savent vendre.



Vous qui avez un produit ou un service qui apporte de la valeur, VOUS DEVEZ mettre tous vos efforts sur l'art de Vendre.



Si vous maîtrisez, certaines astuces, certains secrets, votre chiffre d'affaire augmente rapidement, vos clients sont heureux d'avoir achetés votre produit ou service CHEZ VOUS

même si vous êtes plus cher que les concurrents.



MAIS l'art de vendre ne s'invente pas.

Soit vous devez passer beaucoup de temps et dépenser

beaucoup d'argent à suivre des formations pour l'apprendre.



Soit Vous pouvez demander de l'aide à une personne qui maîtrise cet art !



Avec des vidéos de vente efficace, c'est comme si vous aviez votre

double qui travaille pour vous 24 h / 24 h , sans prendre de vacance

ni même de week-end et surtout qui ne demande pas de salaire !!!



Bien amicalement,



Sébastien

http://www.target-web-marketing.com







Mes compétences :

Google, Fb, insta ads.

Coaching de dirigeants

Création de site web

Webmarketing

Développement personnel