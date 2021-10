Sébastien CONNESSON

Directeur de Galigeo en charge des produits et des opérations.

Co-fondateur et actionnaire de Galigeo, je pilote la direction technique incluant la R&D et les services, et suis impliqué dans le pilotage stratégique et opérationnel de nos activités en Europe et aux USA aux côtés de mes associés.



Ingénieur de formation, j'ai suivi l'Ecole des entrepreneurs France Telecom 1999-2000 et ai été soutenu par le programme d'essaimage France Telecom.



Ingénieur de l'Agro Montpellier - promo 1991

Spécialité Aménagement du territoire / Environnement

20 ans d'expérience en logiciel et innovation :

- Stratégie et roadmap produit

- Product manager

- Développement produit

- Consultant SI : archtitecture/intégration/urbanisme

- Chef de projets décisionnel et SIG

- Développeur SIG/BI



Adepte du lean startup et de l'agilité dans tous les process d'entreprise.



Amateur et passionné de Rugby, Mer et Montagne...



Mes compétences :

Business

Business Objects

Décisionnel

Marketing

SIG

Innovation

Gestion de produit