Sébastien CROSNIER

Mes multiples expériences en communication pluri-media et digitale (digital brand management ; social media management ; etc.) et en direction de projets online (production de contenu digitaux ; ergonomie ; référencement ; management d’équipe pluridisciplinaires ; etc.) m’ont permis de devenir expert en communication avec une forte prédominance digitale pour des grands comptes et ainsi d’être force de proposition quelque soit la problématique de communication.



Je souhaite à l'avenir apporter mes multiples compétences dans le développement d’une marque à forte valeur ajoutée et novatrice





// Compétences spécifiques //

// Internet : Web marketing et communication online (digital brand management ; social media management ; e-reputation ; ergonomie ; SEO ; SEA…) // Management d'équipes pluridisciplinaires // Culture graphique web et médias.



// Créativité et management : Curieux et passionné de projets novateurs et à forte dimension rich média. // Fort intérêt de l'étude des tendances globales et les mutations sociétales. // Grandes capacités relationnelles et managériales.



/ Info & web : Maîtrise des outils bureautiques (Office) // CMS (SPIP, DRUPAL…) // Statistique (smart Ad server) ; Mail performance // XHTML, CSS2... ; Photoshop et Illustrator.



// Intérêts //

// Art & Musique : Direction artistique et de production avec le collectif EMMANUELLE (www.emmanuelle.nu) // Photographie ; vidéo // Passionné de mode, d’art, d’architecture et de design (création de mobilier design) // Pratique de nombreux instruments de musique.



// Voyages : Réalisation d’un tour du monde dans plus de 16 pays à la découverte du développement économique et sociétal des plus grandes villes du monde.



// Sports : Surf, Tennis, Running.





