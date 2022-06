Sébastien DAILLOUX

En tant quassureur de personnes, je vous accompagne dans la mise en place de solutions sur mesure pour vous protéger, vous, vos proches et ce que vous avez de plus cher à travers des solutions adaptées couvrant lensemble de vos besoins en prévoyance, retraite, gestion de patrimoine, etc ...



Pour vous accompagner au mieux, je vous propose au préalable un bilan gratuit et complet de votre situation sociale et patrimoniale.



Vous pouvez aussi me retrouver sur le web, que ce soit pour votre mutuelle santé AXA, votre garantie prévoyance professionnelle ou votre garantie accident de la vie.



Je suis aussi un spécialiste de la dépendance.



N'hésitez pas à me solliciter, le RDV ou le devis sont gratuits et sans engagement de votre part.



Retrouvez-moi aussi via mes différents sites :



https://assu-mutuelle.fr

https://ma-prevoyance-pro.fr

https://ma-protection-accident.fr

https://assu-deces.fr

https://assu-dependance.fr