Sébastien DESCOINS

Chef-monteur depuis 1999, en fiction et en documentaire, sur des courts, moyens et longs métrages.



On peut citer en fiction :



- La passagère de Florent Darmon (Le deuxième souffle films et associés), prix d'interprétation au festival de Pantin 2010



- C'était pas la guerre d'Alexandrine Brisson (Château-rouge production et Arte), prix de la jeunesse au festival de Clermont-Ferrand 2003



en documentaire :



- Accoster d'Olivier Derousseau (Chaya films), prix des Écrans documentaires d'Arcueil 2008 (compétition longs-métrages)



- Hic rosa d'Anne-marie Faux (Les films du Worso et CineCinéma), prix du GNCR au FID Marseille 2007 (compétition nationale) et mention du jury aux Rencontres cinématographiques de Cerbère 2007



Intervenant chef monteur à l'ENS Louis Lumière depuis 2007, et à l'Ecole de la Cité depuis 2014.



Etalonneur depuis 2011 sur des documentaires, des films expérimentaux et des clips.



Assistant monteur de 1999 à 2004, sur des fictions de long métrage, mais aussi des séries TV, des téléfilms unitaires et quelques documentaires.



Mes compétences :

Etalonnage

Montage vidéo

Effets spéciaux

Montage

Montage audio

Adobe After Effects

DaVinci Resolve

Adobe Photoshop

Color

Final Cut Pro

Lightworks

Adobe Premiere

Avid

DVD Studio Pro