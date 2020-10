Sebastien DURANT

Je suis consultant en Intelligence Economique.



Et j'agis en tant qu'apporteur d'affaire pour des sociétés dans tous secteurs d'activité, mais plus spécifiquement: pétrole, or, diamant, financement de projets (sous forme de prêts), etc., sous label: Membre Actif 1000Club International (ce qui vous protège du fait de la Charte de Qualité & d'Ethique).



Merci de me faire part de vos demandes et de vos projets.



Ayant accès à un réseau mondial de Membres sélectionnés sur des critères de qualité et d'éthique, je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes pour conclure de saines affaires.



Je peux également m'occuper de promouvoir vos activités, vos produits et services, auprès de personnes concernées grâce aux outils et services du 1000Club International.



Je vous offre également la possibilité de bénéficier de votre propre affaire sans en avoir ni les risques ni les inconvénients. Formation assurée !



Mes compétences :

Acheteur

Investissement

Réseau

Trader

Immobilier

Trading

Vendeur

Business

B2b

Pétrole