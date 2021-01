Sébastien DURLET

Après plus de 16 années d'expériences de cadre dirigeant dans l'industrie dont 5 en tant que Directeur Général, j'ai acquis une véritable pratique de l'entreprise, de ses enjeux, de ses nouvelles exigences économiques, sociales et organisationnelles.



En 2010, j'ai créé OSYKA une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises ,des équipes dirigeantes et opérationnelles sur les thématiques de la stratégie d'entreprise, la conduite du changement, la cohésion d'équipes et la mise en place de nouvelles pratiques managériales.



Nous accompagnons également, en coaching individuel, des managers et cadres dirigeants dans les domaines de l'optimisation des pratiques managériales et comportementales ainsi que dans la gestion du stress en situation de conduite du changement.



Forts de nos 11 années d'existence , nous avons obtenus des résultats significatifs au sein de nombreux secteurs d'activités ( Industriels , Agroalimentaires, BTP, Services , Médicaux, Chimie, Négoces, Informatiques, Evénementiels ) au travers de notre concept de diagnostic stratégique pragmatique et novateur reposant sur le triptyque : Dirigeant - Organisation interne - Contexte externe.



Objectifs majeurs :



Réaliser un diagnostic objectif de l'entreprise et proposer au dirigeant les scénarios potentiels de développement.



Recentrer le dirigeant sur son activité et confronter sa vision stratégique.



Aider le dirigeant à définir la stratégie de son entreprise , à la partager avec l'ensemble de ses équipes pour leur donner du sens à l'action et atteindre ses objectifs de performance.