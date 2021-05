Sébastien EXHALESSENCE VDI

Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je me suis lancé dans le VDI il y a presque 1 ans. J'adore mon MÉTIER de conseiller dans le domaine du parfum beauté Exhalessence et bijoux Lys'or j'aimerai vraiment vous faire découvrir la large gamme dont je suis représentant .



Avis aux amateurs, je recrute également des conseillers, conseillères , aucune expérience exigée. Je serai à vos côtés pour vous accompagner et vous former. Indépendant, mais jamais seul !



SITE PARFUMS: https://www.exhalessence.fr/?s=113258104

SITE BEAUTE: https://beaute.exhalessence.fr/?s=11397204

Tél: 07 67 46 20 44