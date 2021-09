Sébastien FRITSCH

25 ans d'expérience en agence de publicité.

Maîtrise de la chaîne graphique : précision, rigueur technique sur petits et grands travaux grâce aux outils de la Creative Suite d'Adobe : catalogues, packagings, affiches, PLV, mailings, plaquettes, chartes graphiques, outils interactifs...

Polyvalence, de la prise de brief client au suivi de fabrication de documents publicitaires : conception-rédaction, création, maquettes, photos-maquettes, maquettes en volume, retouches dimages, rewriting, mise au net, pré-presse, suivi de fabrication.

Administration informatique et réseau, helpdesk : maintenance de parcs informatiques (logiciel et matériel), évolution, dépannage, administration serveur, gestion des utilisateurs réseau et téléphonie IP.

Maîtrise de l'environnement Mac.

Ouvert et formé aux technologies web : XHTML, CSS, Flash, Javascript, PHP, MySql, JQuery, Joomla, Typo3...

Photographe amateur et passionné, en formation permanente (réflex et logiciels).



Mes compétences :

Formations web : Flash, XHTML, CSS, Typo3 (CMS)

Helpdesk

QuarkXPress

Photographie

Adobe InDesign

Maintenance informatique

Adobe Illustrator

Print

Adobe Photoshop

Packaging

Administration informatique

Administrateur téléphonie IP

Adobe Acrobat Pro

Administration serveur

Administration réseaux