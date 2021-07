Sebastien GINESTET

« La meilleure des méthodes de vente, c'est la volonté, la passion et l'envie »



Ayant travaillé plus de 13 ans dans une concession moto, je suis passionné par les nouveaux challenges et les produits innovants.



Pour moi, promouvoir un produit que j'aime est un véritable plaisir, et allier plaisir et business est ce que je recherche.



Autonome, ayant la culture du résultat, je sais faire preuve de rigueur, d'organisation et de persévérance dans toutes les tâches qui me sont confiées.



"Teamplayer" incisif, je sais mettre toute ma hargne et ma diplomatie au service de l'image de la compagnie pour laquelle je travaille.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Vente

Énergies renouvelables

Photovoltaïque

Développement commercial