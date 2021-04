Paysagiste durant 20 ans, j'en suis devenu responsable d'une ville des parcs et jardin en ESPAGNE, contrôlant les budgets des création et de l'entretient à l'année, et dirigeant une équipe allant de 10 à 27 personnes. De cette expérience j'en ai acquis de nombreuses compétences au cours de dix années à ce poste.



Actuellement je travaille sur Brioude (43) en tant que responsable en vente rayon pépinière.