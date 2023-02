Sébastien GROELLY

Major de la promotion 2013 en Master 2 Gestion de Projets Informatiques.

Dynamique, prêt à relever de nouveaux challenges, je suis à la recherche d’un poste dans la sécurité informatique me permettant de mettre en pratique toutes mes capacités.



La double compétence offerte par mon profil technique allié à ma formation en gestion de projet m'autorise à assumer à la fois le rôle d'expert technique et celui de chef de projet.



Voici le résumé de mes compétences et expertises :

Expert LAN Alcatel Omniswitch, Cisco, Foundry Networks

Expert WIFI Aruba Networks, Cisco

Expert Sécurité Checkpoint, Zyxel, Ucopia, Kali Linux, Metasploit, Nessus

Expert Load Balancing ALOHA, HAproxy, Cisco CSS

Expert Virtualisation VMware,Microsoft HyperV

Expert Système Windows 2003, 2008, 2012. Linux CentOS, Debian, Ubuntu

Expert Visioconférence Polycom HDX codec et Gatekeeper

Gestion de projet MS Project, Gantt, PERT, EVM, PRINCE2

Certification ITIL foundation v3, Alcatel ACSE, Alcatel ACFE

Anglais Opérationnel (TOEIC : 685 points)



Mes compétences :

Alcatel AOS

Cisco IOS

Check Point

Aruba

WLAN

OSPF

Sécurité informatique

Architecture SI

ACL

WAN

Informatique