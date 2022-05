Sébastien GUILLEMET

MGS Maintenance industrielle SAS, est une entreprise crée en 2013 et basée dans la région nantaise en Loire atlantique.

La taille humaine de notre entreprise, nous permet de rester au plus près de vos exigences, de vous garantir une qualité de service, et une adaptation sur mesure à vos besoins.

Notre domaine d’activités est :



la maintenance industrielle (électromécanique et automatisme) :



- Maintenance préventive ou curative des machines ou des lignes de production, en contrat annuel de maintenance ou en interventions ponctuelles.



- Services d’astreinte technique.



Quelques références de machines :



En agroalimentaire :



Robot: Bosh Demaurex (Delphi et Presto), ABB, Staubli.

FlowPack : SIG ( GRA et SR), Cavanna, Thevopharm, Synchrosis…

Etuyeuse: IXMANU, IXAPACK, ECONOPACK , DIENST, CAMA, Langen Pack…

Encartonneuse: CERMEX, ECONOPACK, SIAT…

Process : VMI, ishida, Pétrissage, Laminage, pesage, régulation.



En Métallerie :



Centre d’usinage : Arix, Halbron,Vetec, JiH-i, Kent USA…

Tour: Arix,Ernault Cholet…

Pliage, cisaillage, sciage: Amada, Hermak, Hursan, Cariff, Bigston...