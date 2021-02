Sébastien GUILLEVIC

Après plus de 9 années passées en commerce de détail, j’ai depuis 3 ans été

chargé de gérer et développer les ventes d’un grossiste en lingerie.

Je suis actuellement en recherche d'opportunités idéalement dans le milieu du textile, du cadeau, de l'épicerie fine.



Mes compétences :

Management

Force de proposition

Offres commerciales

Analyser écouter réfléchir agir

Suivi commercial et administratif

Prospection commerciale

Gestion des stocks et approvisionnement

E-commerce

Recrutement

Accueil