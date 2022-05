Sébastien GUISSE

Guisse Imprimerie est le pole commercial d'un groupement de 30 Imprimeries.

Nous pouvons répondre à toutes vos demandes sous 24h00, de la carte de visite, en passant par les brochures, magazines, papiers à en tête, enveloppes, etc... Tous supports papiers, cartons, plastiques ou objets publicitaires.

Nous sommes au centre d'un regroupement d'imprimeurs efficaces et rigoureux.



IMPRESSION

- Impression de documents administratifs (têtes de lettre, cartes de visite, enveloppes, etc.)

- Impression de gestion (factures, bons de livraisons, carnets, documents en continu, liasses à plat, etc.)

- Impression de documents de communication (plaquettes publicitaires, brochures, flyers, etc.)

- Impression technique (cartes intégrées et étiquettes sésames, pochettes laboratoires, documents bancaires, plis scellés, IMCARD® etc.)

- Gestion des stocks et logistique



CREATION

Afin de répondre à vos exigences créatives, notre studio de création met à votre disposition toutes ses compétences graphiques.

- Recherches iconographiques

- Créations graphiques

- Mises en pages



LA LOGISTIQUE / L’EDITIQUE / LE ROUTAGE

Notre expertise et notre savoir-faire dans le domaine de l’imprimerie nous permettent de compléter notre offre en vous proposant :

- Le stockage de vos documents en nos locaux

- La gestion informatisée de vos stocks

- Le traitement de vos fichiers et la personnalisation de vos documents

- La mise sous plis et le dépôt poste