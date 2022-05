Sebastien GUYONNEAU

Dynamique, volontaire, minutieux, consciencieux



Fort d'une expérience de 9 ans en tant que soudeur et 6 ans en tant que plombier, je souhaiterais mettre mes compétences et mon savoir-faire à votre service.



Je vous propose d'apprécier mon expérience professionnelle et mon parcours dans le CV ci-joint.



Mes compétences :

Soudage

Assiduité

Conscience professionnelle

Soudure : cuivre, acier galvanisé, acier noir, sou

Création logement PMR

Pose et dépose d’appareils sanitaires

Pose de carrelage

Pose de radiateurs et alimentation en cuivre

Raccordement de ballons d’eau chaude