Sébastien HABSIGER

Passionné des métiers du web depuis 2010, j'ai fini mes études d’intégration et développement web à la MJM Graphis Design de Strasbourg et j’apprends le développement et l’intégration Wordpress en autodidacte. En ce qui concerne le web, je compte me spécialiser dans l’intégration de sites Wordpress ainsi que dans le développement jQuery.



Mes compétences :

PHP 5

Responsive Design

MySQL

JQuery

Adobe Fireworks

HTML 5

CSS 3

POO

Adobe Photoshop

JQuery Ajax

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

SEO

Web design