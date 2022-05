Sébastien HAMEL

Porteur de Projet en phase lancement d'une start-up, centrée autour du développement d'une application axée sur l'organisation personnelle et la gestion du temps, s'appuyant sur un paradigme innovant de manipulation de la donnée et d'intégration des outils.

Après avoir développé personnellement une première version de test (client & serveur), je suis à présent en recherche d'investisseurs pour développer une version commerciale, afin de satisfaire toute entreprise ou personne souhaitant accroître sa productivité en sublimant l'organisation et la gestion de ses ressources opérationnelles.

Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.