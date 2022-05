Sébastien HAMON

EITA est une entreprise d'Etanchéité Imperméabilisation avec de la Technique et une Application de solutions innovantes pou résoudre les pathologies du bâti ancien.

Nous intervenons essentiellement sur la rénovation de maisons ou d'immeubles.

Notre Métiers: La maçonnerie traditionnelle, La couverture, Le renforcement de structure béton ou bois, Le chemisage de conduit de cheminée, l'étanchéité et nous proposons à la location de l'échafaudage ainsi que des plateformes de travail, nacelle araignée et monte-charges.



Mes compétences :

Maçonnerie

Couverture

chemisage

renforcement béton

Zinguerie

Echafaudage