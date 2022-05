Sébastien HAMON

Actuellement en stage de fin d'études chez Thales, je souhaite orienter ma carrière dans le domaine de la sécurité et des réseaux.

La validation des 4 modules CCNA au Pays de Galles et la pratique de la cryptographie m'ont particulièrement intéressé et motivé.



Réalisations------------------------------------------------------------------

1er Prix à Laval Virtual 2011 « Virtual Showcase », un vidéoprojecteur 3D ready projette un objet virtuel sur un hémisphère donnant l’illusion de sa présence à l’intérieur du dôme.



2ème Prix à Laval Virtual 2010 pour le projet « Dummy’s Dream », une marionnette réelle contrôlée par ordinateur devant un écran 3D stéréoscopique donnant ainsi l’illusion de son appartenance au monde aquatique devant lequel elle évolue.



Aptitudes---------------------------------------------------------------------

Langages de programmation: C/C++/Java(JEE)/Python

Programmation mobile: Android

Bases de données: SQL, JDBC et Hibernate

Web: PHP,HTML5/CSS3,XML/XSD,XPATH

Systèmes d’exploitation: GNU/Linux, Windows

Réalité Virtuelle: Imagerie Numérique , OpenGL, VRPN, tracking

Réseaux: Validation des modules 1,2,3,4 CCNA

Sécurité: Cryptographie, Programmation sécurisée, Cartes à puce



Création de cartes électroniques sous CSIEDA

Architecture microprocesseur/PIC

Acquisition et traitement du signal



Score TOEIC 850

Management et gestion de projet



