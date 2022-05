Sébastien HARDOIN

Mise en oeuvre - intégration du progiciel Delta-Bank

- Formations des utilisateurs

- Etudes des besoins métiers

- Rédaction des spécifications fonctionnelles

- Tests et qualifications

- Assitance déploiement



Domaine de compétence bancaire

- Comptabilité générale et arrêtés de comptes

- Référentiel transversal (Clients / Comptes / Tiers / Environnements)

- Agence (Poste agence / Produits et packages / Transactions de caisses / Epargne)

- Monétique (Gestion des cartes bancaires)

- Comptabilité analytique bancaire

- Reporting