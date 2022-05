Sébastien HAYE

Synthèse de competences :



• Conception et dimensionnement de réseaux de distribution BT

• Management d'équipe

• Coordination de projet

• Dimensionnement de groupes électrogènes

• Pilotage et suivi d’études fournisseurs

• Rédaction de l'ensemble des document d'ingenierie électrique (Bilans de puissances, schémas, nomenclatures...)

• Rédaction de notes de calculs et de notes techniques

• Compétence en CEM

• Coordination de travaux



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

CEM

Cahier des charges

Dimensionnement réseaux électriques

Microsoft Visio

Microsoft Office

Joint Venture

Bug Tracking System