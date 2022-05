Sébastien HERZOG

Planification et organisation font partie de mon quotidien ,néanmoins ma réactivité peut être aussi sollicité régulièrement.

garant de la qualité et de la disponibilités des équipements,je sais concentré les moyens a mettre en oeuvre pour mener a bien ces missions.

Anticipation ,prise de recul et écoute sont mes atouts pour assumer mon poste.



Mes compétences :

Relationnel

Organisation professionnelle

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie professionnelle