Sébastien HEUDE

Directeur expoitation 3 Vallées Vanoise Maurienne

UCPA

2011 – Aujourd’hui (5 ans)Val Thorens, Pralognan, Val Cenis, la Norma, Valloire, Saint Sorlin,

Pilotage opérationnel et économique de 7 "structures UCPA".

En charge de 10 M € de chiffres d'affaires.

Chef de projet : construction d'un hébergement de 320 lits à Courchevel

Animation des cycles : Commercial, Emplois, Budgets.

Optimisation de l'organisation et des couts de production.

Management des directeurs d'unités.

Garant des obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et des normes ERP.

Responsable de la bonne exécution de la promesse de vente.

- 1000 lits

- 200 salariés