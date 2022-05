Sebastien HEYMANS

Directeur International avec une longue expérience dans le recrutement, la constitution et la motivation d’équipes multiculturelles. Leader et innovateur, esprit d’entreprise, vision créative du marketing et des ventes, et un sens stratégique et unique des affaires. Directeur effectif de divers centres de profits et performance prouvée en développement d’entreprise, en positionnement compétitif et en croissance énergique des revenus.