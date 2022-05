Sébastien HÉZARD

Diplômé d'Ingemedia en Master Information et Communication spécialité Production Numérique et Immersion, mon chemin m'a finalement mené au cœur du digital. Mes différentes formations m'ont permis d'avoir des connaissances pluridisciplinaires. Je touche au quotidien à toutes les facettes de la conception web.



Également designer sur le site 99designs, je participe à des concours de création graphique en parallèle à mon travail.



Passionné par mon métier et par le design dans son ensemble, j'essaie au mieux de joindre le BEAU à l'UTILE. N'hésitez-pas à prendre contact si vous avez des questions.



Mes compétences :

Illustrator

Communication

CMS

Graphisme

Web

Infographie

HTML

Print

Design

CSS