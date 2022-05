Je suis Sébastien Higuet et je suis actuellement en Licence Professionnelle Développement Durable : Gestion Industrielle des Énergies à AGC France SAS à Boussois (59168).

Je voudrais me spécialiser dans le génie électrique et les sources de production alternatives d’électricité ainsi que la gestion de la consommation énergétique.



Mes compétences :

Microsoft Office ; Zelio Soft v2 ; Arduino ; Autom

Maintenance informatique hardware et software

Electronique; Arduino Uno;