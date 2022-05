Sébastien HOCHART

Compte clé régional GSB-LISA-Négoce de Matériaux.

Clôtures place 14 M€ / 70 personnes / Fabricant de clôtures et tréfilés depuis 1928 / deux sites de production.

Émancipé d'une situation de RJ depuis le 27 avril 2015.

Garant du CA et de la marge de l'entreprise sur les régions PACA / LMP / RHÔNE ALPES.

Négociation des accords cadre et actions promotionnelles auprès des leaders régionaux (Leroy Merlin, Big Mat, Gedimat, Ciffreo Bona, France Matériaux, Castorama, RG Matériaux, Gamm Vert, Tout Faire Matériaux, Tridome, Groupe SAMSE).

Mise en place du concept Impulse au niveau régional en proposant une solution globale et innovante en terme de Merchandising et Marketing ( ILV - PLV - Plan d'implantation ).

Réussite :

Ouverture de compte : Tout Faire, CMEM, Agro service 2000 sans Référencement.

Référencement Leroy Merlin gamme clôtures Piscine, Groupe SAMSE (l’Entrepôt du Bricolage, Boite à Outils, SAMSE, M+, Plattard, SIMC, DORAS).

Validation concept Impulse par France Matériaux, Groupe SAMSE.







Mes compétences :

Ressources humaines

Animation de formations

Négociation

Management

Marketing

Techniques de vente