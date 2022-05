Sébastien HOF

Particulier

Psychologue du travail et psychothérapeute, je vous reçois à mon cabinet uniquement sur rendez-vous dans le cadre de consultations "souffrance et travail » (burn-out, souffrance au travail, bore-out, situation de harcèlement, stress, violences au travail), de psychothérapie et facilite votre positionnement professionnel au travers de supervision.



Entreprise :

Je vous conseille sur le diagnostic de prévention des risques psychosociaux, réalise des formations sur mesure en santé au travail, en communication, en management, sur l'accompagnement au changement et sur la posture professionnelle. Suite à un événement traumatique (suicide, décès) ou un changement dans l'organisation, je peux mettre en place des groupes de parole pour prendre en charge le collectif et peux réaliser des accompagnements individuels. Suite à un conflit interpersonnel, je peux réaliser des médiations professionnelles pour faciliter le retour à la mise en place du travail entre deux parties. Je réalise également des séances d'analyse de pratiques professionnelles (ou analyse de la pratique) pour toute équipe de travail.



Mes compétences :

Management et gestion des ressources humaines

Réponse aux appels d'offres

Direction d'etablissement médico social

Gestion administrative, financière et logistique

Expertise de l’intervention sanitaire et sociale

Management d'équipes

Code de la sécurité sociale

Code du travail

Conception et management de projet

Stratégie de communication externe

Tableaux de bord

Politiques sociales

Santé au travail

Psychologie du travail

Gestion administrative

Management de projet

Gestion financière

Management

Prévention des risques professionnels

Handicap mental

Ergonomie

Troubles musculo squelettiques

Handicap psychique

Risques psychosociaux

Consultations "Souffrance et travail"

Formateur

Reclassement professionnel

Conception et mise en oeuvre d'outils RH

Bilans de compétences et bilans d'orientation

Observation directe

Entretiens individuels

Formation professionnelle

Management d'équipe

Coordination

Animation de groupes

Animation de formations

Accompagnement individuel

Médiation professionnelle

analyse de la