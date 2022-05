Sébastien HOUDIN

Chef de production et d'outillage moules de thermoformage en fine épaisseur et également en forte épaisseur.



Actuellement je suis chargé de réaliser la conception d’outillages et de moules dans le respect des contraintes de fabrication.

La réalisation des plans de détail pour la fabrication dans le respect des coûts, de la qualité et des délais.



J'ai une formation supérieure BTS étude et réalisation d'outillage. Je justifie d’une première expérience de 3 à 5 ans en bureau d’études sur la conception de pièces et de moules pour thermoformage.

Je maîtrise le logiciel de conception 3D Solidworks en volumique et surfacique ainsi que Pro-engineer wilfire. J'utilise les outils bureautiques.



Mes compétences :

Thermoformage

SolidWorks

pro engineer

Microsoft office

Thermoformage fine epaisseur

Thermoformage forte epaisseur

Orchestra (ERP)

PLIAGE

Analyse technique