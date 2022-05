Sébastien HUGODOT

Conseil en Stratégie et Business Development



Ex DG, OrMedia. Société de Communication évènementiel Haut de Gamme.



Ex BBA (Business Bachelor of Administration) et maîtrisé en gestion de patrimoine, disposant de la licence assurances vies.





Ex trader sur actions chez Consors Cortal, conseiller financier à la Compagnie financière Edmond de Rothschild, et directeur commercial chez AXA Gestion de Patrimoine.



Mes compétences :

Communication

Consulting

Créatif

Evénementiel

Gaming

Manager

Poker

Salon

Stratégie