Je m'appelle Sébastien Huguier, et depuis plus de 10 ans, l'anglais fait partie intégrante de ma vie. 6 années d'expatriation en Irlande et en Australie m'ont permis de me fondre dans la culture anglo saxonne et de parfaire mes connaissances en anglais.

Depuis bientôt 5 ans, j'interviens dans les entreprises et centres de formation (auprès étudiants et professionnels) afin de transmettre les connaissances qui permettent de comprendre la culture et donc d'apprendre plus facilement la langue. Je m'investis pour que les personnes réalisent que l'anglais est à la portée de tous, contrairement aux idées reçues. Ceci passe par l'explication simple de fondamentaux de la grammaire qui permettent de communiquer sans complexe.

En parallèle, la prise de parole, l'écoute ainsi que la lecture sont omniprésents.

Mon approche permet de proposer une formation ludique et adaptée en fonction des besoins de chacun.

L'anglais est une langue vivante, vivons la ensemble!





Mes compétences :

Formation

Traduction technique