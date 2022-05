Sébastien HUPONT

J'ai été recruté par l'Institut Jean Lamour UMR 7198 CNRS UL de l'Institut de Chimie en qualité de responsable d'un centre de compétences optiques et lasers.

Parmi mes nouvelles fonctions, je serai amené à concevoir et mettre en œuvre la maintenance des moyens de caractérisation optiques (spectroscopie optique UV-Visible, spectroscopie Raman, spectroscopies laser et vidéo très haute fréquence (>600 kHz)). J'assurerai la sécurité des installations, des sources laser et des utilisateurs, ainsi que la formation des personnels amenés à utiliser ces moyens de caractérisation optiques.



Mes compétences :

Spectroscopies

Fluorescence

Hplc

Laser

Microscopie optique

Instrumentation

Microscopie confocale

Photonique