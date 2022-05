Sébastien HURAND

Actuellement disponible, à la recherche d'un poste de responsable comptable, je souhaite intégrer et m'investir professionnellement dans une société dynamique.



Je suis rigoureux et consciencieux dans mon travail. J'ai acquis polyvalence et flexibilité en travaillant depuis plus de 18 ans dans des organisations de travail différentes au sein de plusieurs sociétés de renom ainsi qu'en cabinet d'expertise comptable.



Mes domaines de compétence sont :

- tenue de comptabilité (générale et analytique) jusqu'aux comptes annuels et établissement des dossiers de révision (pour les Commissaires aux comptes et auditeurs),

- analyse de la balance générale et révision des comptes (ainsi que corrections d'anomalies),

- déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE, autres déclarations),

- rapprochements bancaires,

- gestion et prévision de trésorerie,

- suivi du social,

- suivi des immobilisations,

- opérations intergroupe (dossiers de consolidation)



Je manie aisément les outils bureautiques (EXCEL : Tableaux croisés dynamiques, formules de type RECHERCHE V..., WORD,...) et les outils informatiques (SAGE 100, COALA, ETAFI, MAGNITUDE, CODA...)



Je parle l'anglais, je suis capable de rédiger des courriers ou courriels dans cette langue.



Si vous êtes intéressé par mon profil, j'espère pouvoir vous démontrer ma motivation lors d'un prochain entretien et je suis à votre disposition (sebastien.hurand AT gmail.com) pour vous fournir mon CV.



En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Comptable Général

fiscalité

Comptabilité