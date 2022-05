Sebastien HYENNE

Si vous êtes à la recherche d'un Manager Commercial, avec une âme de développeur, chasseur, stratège, bilingue anglais, allemand professionnel, doté de 15 années d'expérience en développement commercial, et de 10 années en développement Export, n'hésitez pas contactez-moi !



Au travers de la diversité de mes expériences professionnelles, je pense avoir prouvé une forte capacité à m'adapter à tous types de produits ou services, bien que je privilégie le développement commercial des vins & spiritueux, les produits de grande consommation à forte valeur ajoutée tels que la mode et / ou le luxe, expérience Retail, connaissances web et stratégie multicanal.



Mes compétences :

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Animation de formations

Commercial export

Management opérationnel

Animation de réunions

Animation des ventes

Retail marketing

ERP

Référencement naturel

Webmarketing

Commerce international

Marketing stratégique

Trade marketing

Marketing opérationnel

Vente B2B

Management commercial