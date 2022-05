Sebastien ILIADI

Mr Iliadi Sebastien

4 allée Emile Roux

26700 Pierrelatte

Tel: 04/75/27/10/96 ou 06/06/74/86/35



Je suis détenteur du Permis VL ainsi que d’un véhicule .









Madame, Monsieur ,





Je soussigné , Mr Iliadi vous demande par cette présente si il aurait un poste a pourvoir au sein de votre société .



Me décrire en quelques mots :



Je suis un homme de 38 ans avec une expérience professionnelle dans plusieurs domaines différants , je suis fiable , courageuse et sérieuse dans mon travail et j’aime apprendre de nouvelles choses .

Je suis quelqu’un de ponctuelle qui ne rechigne pas sur les heures de travails et qui accepte tout les styles d’horaires qu’on lui propose (posté ou non,de jour comme de nuit )







Comme vous pouvez le constater dans mon Curriculum Vitae, mes compétences sont divers et variées , et malgré tout je n’ai eu que peu de propositions en CDI et pour celles qui se sont présentées, il y a toujours eu un petit quelque chose qui n’allé pas (patron parti avec la caisse , et un pour divergence d’opinons ) .C’est pourquoi aujourd’hui je vous sollicite afin de pouvoir trouver un emploi stable qui me permettrait de nourrir ma famille dans de bonnes conditions .







En attente d’une réponse de votre part , je reste a votre disposition pour tous renseignements complémentaires , et vous pris Madame , Monsieur de croire en mes sincères salutations distinguées .











Mr Iliadi