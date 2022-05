Dirigeant d'un bureau d'études ENVIRONNEMENT ET ENERGIE de 10 personnes depuis 13 ANS, le savoir-faire de ma structure repose toujours sur un fil conducteur basé autour de l'aménagement durable: un pôle environnement, et EAU un pôle nature et biodiversité, un pôle ENERGIE permettant d'avoir une approche transversale des problématiques à traiter.