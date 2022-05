Sebastien INZIRILLO

Possédant une licence en communications et spécialisé en événementiel et en relations publiques, je maîtrise parfaitement le français, l'anglais et l'italien.

Mes forces sont la coordination et la commercialisation d’événements, la rédaction ainsi qu’une grande facilité à entrer en contact avec les gens.

Je suis fiable, volontaire et possède une grande capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Relations Publiques

Communication événementielle

Marketing

Evénementiel

Communication

Gestion événementielle