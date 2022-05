Sebastien JACQMART

Menway Automotive, appartenant au groupe Menway, est un acteur majeur du Recrutement et Conseil en ressources humaines spécialisé dans l'Automobile.



Cette Practice regroupe des spécialistes et experts RH du monde de l’Automobile en France.



Nous accompagnons nos partenaires du secteur sur des projets de Recrutement de tous types de profils H/F : Techniciens, Agents de Maitrise, Experts métier, Managers, Cadres Supérieurs et Dirigeants.



Les 25 personnes qui composent cette Practice sont implantées sur l'ensemble du territoire national et accompagnent les acteurs du secteur de :

- l’industrie Automobile (Constructeurs, Équipementiers et Sous-traitants),

- Centre R&D et BE.

- Réseaux de concession et de distribution,

- Les prestataires de services dédiés à l’automobile (Loueurs, Plateforme de pièces de rechange, Gestion de SAV, Contrôle technique …).



Nous complétons nos prestations avec des offres en Intérim, Conseil RH évaluation assessments et Management de transition.



Mes équipes maîtrisent les problématiques de votre secteur et comprennent vos besoins. Ensemble, nous parlerons le même langage et partagerons les mêmes exigences.



Pour tout renseignement contactez moi : sjacqmart@menway.com



Mes compétences :

Industrie automobile

Recrutement

Manager

Commercial

Handball