Je suis jeune (27ans), dynamique, disponible et réactif.

Je dispose d'un bon relationnel et d'une forte motivation.

Cordial et convivial, je m'intégre et je m'adapte facilement à une équipe. Rigoureux et efficace j'aime le travail bien fait.

Je suis devenu pompier volontaire pour répondre à mon besoin de venir en aide.