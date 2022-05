Sébastien JAECK

Double formation d'ingénieur généraliste (ICAM) et gestion (IAE).



15 années d'expérience opérationnelle et fonctionnelle, en tant que responsable fabrication, process et projets, contrôle de gestion industriel et systèmes d'informations.



Multi-compétence, adaptabilité, implication, réactivité, vision transversale.

Je sais gérer des projets organisationnels ou industriels,

évaluer la rentabilité d'une activité, d'un produit,

manager des équipes.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Industrie

Ingénieur

SAP

ERP

Gestion

Finance

Crédit impôt recherche