Sebastien JAILLARD

10 années d’expérience réussies dans la gestion de projets événementiels .



" mes compétences et motivations sont axées essentiellement sur des postes

Évènementiel , Marketing, Communication "



* Organisation d'évènements ponctuels ou récurrents:

- Création de concept

- Création d'un réseau de partenaires

- Rédaction d'un bilan prévisionnel

- Mise en place d'un plan de communication

- Mise en place d'un plan logistique

- Mise en place d'un plan média

- Management d'équipes

- Gestion d'une campagne de promotion



* Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie marketing:

- Recueil et traitement de données qualitatives et quantitatives,

- Analyse concurrentielle,

- Création d’outils promotionnels,

- Analyse des résultats d’actions,

- Mise en place et réalisation du mix marketing,

- Gestion de l’image de marque.

- Création d'argumentaires de vente

- Gestion de l"évènementiel (salons professionnels, séminaires de promotions, ... )

- Mise en place d'un plan d'action marketing



* Mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales en complète autonomie:

- Prospection et suivi de clientèle,

- Négociation commerciale,

- Organisation d’actions commerciales,

- Gestion des litiges.

- Mise en place d'une stratégie commerciale



Mes compétences :

Consulting

Marketing