Né en 1974, Sébastien Jarrousse, saxophoniste ténor et soprano, compositeur et arrangeur, poursuit un riche parcours alliant depuis toujours sa passion de la scène à celle, plus intime, de l'écriture. Après des études de classique et de jazz, et un bac A3 musique en poche, ce Breton d’origine intègre la classe de jazz de François Jeanneau au CNSM de Paris et obtient son prix en 2002.



Habitué des scènes françaises et internationales du jazz, Sébastien Jarrousse s'est fréquemment produit dans le big-band du célèbre tromboniste allemand Albert Mangelsdorf. Il a participé en tant que sideman au Robin Notte Quintet et à son album « Première escale » (Suisse Color Music, 2001), et a également fait partie du septet de la chanteuse Cécile Verny, avec laquelle il a enregistré l'album « European Songbook » (Minor Music, 2005). Enfin, il est « invité » à enregistrer sur le premier opus « Electrology » du groupe d’electro-jazz Wise (Such Production/Naïve, 2006).



Plus récemment, c’est sous le label Aphrodite Records que Sébastien Jarrousse sort deux albums avec le quintet qu’il co-dirige, Sébastien Jarrousse / Olivier Robin Quintet : « Tribulation » (2006) et « Dream Time » (2008), tous deux salués par la critique.



D’autre part, Sébastien Jarrousse est le saxophoniste de la pièce de théâtre musical « A Love Supreme », spectacle original - un comédien et un trio de jazz - créé en hommage à John Coltrane et mis en en scène par Luc Clémentin ; cette pièce connaît un succès international depuis sa création en 2006.



Sébastien Jarrousse travaille actuellement à différents projets en duo, quartet et tentet. Un troisième album, cette fois-ci en sextet « Sébastien Jarrousse Sextet », dont le répertoire original se situe à la confluence du jazz et de la musique celtique, sortira en janvier 2009, sous le label Such Production, à l’occasion d’un concert exceptionnel au New-Morning, à Paris.



Récompenses



2002 : Prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris

2003 : 1er prix de soliste aux Trophées du Sunside

2004 : sélectionné parmi les dix solistes finalistes de la World Saxophone Competition de Londres

2004 : 1er prix de composition, 2e prix d’orchestre et 2e et 3e prix de solistes au Festival international de Jazz de La Défense pour le « Sébastien Jarrousse Sextet », dont il est le leader et compositeur-arrangeur. Un album sortira en janvier 2009 sous le label Such Production.



