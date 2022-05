Sébastien JEAN

Je suis actuellement en BTS NRC en alternance.



Durant mes études, j'ai appris à effectuer des études de marché, à synthétiser des données concurrentielles et à en déduire un plan d'action marketing, ce qui me rend apte à mener à bien les missions que vous pourriez me proposer.



En ce moment, j'effectue, en plus des tâches d'assistanat quotidiennes, le suivi commercial et administratif des dossiers clients, le suivi du planning de la Direction et la préparation des réunions.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Commercial

Déterminé

Souriant