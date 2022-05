Sébastien JERDELET

2012 :

- Chargé de communication, Grand Genève (ex-Projet d'agglomération franco-valdo-genevois) (www.grand-geneve.org)



2010 - 2011 :

- Account Manager au sein de l'agence Zefyr - Genève, chargé du suivi des projets. (www.zefyr.ch)

- Assistant Marketing-Communication au sein du Servette Genève FC. (www.servettefc.ch)





Parcours Scolaire :

MASTER 2 "Manager de la Stratégie Commerciale", option "Communication & Développement Commercial" à l'école supérieure de commerce IDRAC de Lyon.



MASTER 1 et Bachelor au sein de l'école IDRAC - Sup' de Com :

MASTER 1 Management de la communication à Sup' de Com Lyon

Bachelor Management de la communication à Sup' de Com Lyon



Mes compétences :

Campagnes publicitaires

Chef de publicité

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Événementiel sportif

Internet

Manager

Marketing

Marketing web

Publicité

Sport

Web