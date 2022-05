Sebastien JOLIETTE

- En charge du développement de l'activité de PROGRESSIVE, cabinet de recrutement spécialisé en Engineering depuis plus de 30 ans.



- Une expertise métier (Etudes, R&D, Electronique, Mécanique, Production, Maintenance, Packaging, Process, QA/QC, HSE, Achats, Logistique et Supply Chain) sur des postes d'ingénieurs et de direction.



- EFFICACITÉ : Nous recevons des demandes d’entretien pour 80% des CV envoyés sous 48 heures.



- RÉPUTATION : Plus de 60 000 personnes consultent notre site web chaque mois.



- CONFIANCE : Plus de 1 300 sociétés font appel à nos services chaque mois. Parmi ces partenaires, trois sur quatre nous recontactent dans les six mois après avoir collaboré.



- RÉSULTATS : Nous intégrons un candidat toutes les 18 minutes.



